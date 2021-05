En ces temps particuliers depuis l’apparition du Covid-19, tous les acteurs de la filière cherchent à proposer des solutions aux opticiens pour les soutenir dans leur activité au quotidien. C’est le cas de MPL Vision, qui vient de mettre en ligne la dernière version de son site et propose un nouveau système de distribution.

La société française et familiale MPL Vision a toujours misé sur la proximité avec les opticiens que ce soit au niveau national ou international. En ce printemps, la société qui fête ses 15 ans d’existence, vient par exemple de lancer la nouvelle mouture de son site Internet « qui permet aux opticiens de gérer très facilement et directement en ligne leur niveau de stock ou leurs commandes ». Rappelons que MPL Vision propose la marque Ynexx, une collection unisexe en acétate, métal et combiné, créée par la société.

Toujours dans un souci d’accompagner les opticiens dans l’environnement économique actuel, MPL Vision propose depuis peu un système de dépôt-vente, qui prévoit un paiement des commandes après la vente des montures : « Ce système permet à l’opticien de diversifier son offre en optimisant sa trésorerie. Il n’y a pas d’engagement financier, ni d’obligation de volumes. Le risque financier reste ainsi chez le fournisseur », explique la société.