Nikon dévoile la 2ème phase de son plan de communication, avec une nouvelle vague de diffusion de sa dernière campagne.

En 2021, Nikon a décidé d’investir considérablement dans la publicité. Son spot « Tout commence par un détail », lancé le 14 février au moment de la Saint-Valentin, qui met en scène le début d’une histoire d’amour, a été couronné de succès : le film a été vu plus de 5 fois par 40 millions de Français et le nombre de visites sur le site de Nikon Verres Optiques a été multiplié par 10. La plateforme toutcommenceparundetail.fr, qui permettait aux internautes de générer un message d’amour personnalisé, a séduit quant à elle plus de 35 000 participants. Cette opération a été relayée sur la plateforme de replay MyTF1 et par 3 influenceuses, ce qui a permis d’engendrer au total plus de 4 millions de contacts. « Nous avons ainsi considérablement augmenté les opportunités de redirection des visiteurs exposés vers nos partenaires opticiens », souligne Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon.

La marque surfe désormais sur ce succès et revient en TV, avec une diffusion massive de la campagne sur des medias et créneaux particulièrement porteurs :

sur le petit écran : du 17 mai au 13 juin sur les chaînes de la TNT ;

en digital : du 30 mai au 13 juin sur France.tv durant toute la durée du tournoi de Roland-Garros ;

en replay de l’émission Koh-Lanta et de la série Ici tout commence : du 10 mai au 13 juin sur My TF1.

En parallèle de cette nouvelle vague, Nikon poursuit sa série web Le coup d’œil. « Pour rappel, Le coup d’œil, c’est du contenu de marque utile qui inscrit Nikon en tant qu’acteur de la sensibilisation des Français. C’est un service que la marque Nikon se doit de rendre aux consommateurs, pour continuer à les sensibiliser et les informer. Nous répondons ainsi aux questions les plus posées par les internautes sur la santé visuelle, en vidéo et avec une approche accessible et ludique », explique Céline Torracinta. Initiée en septembre 2020, cette série regroupe aujourd’hui 23 vidéos sur la chaîne YouTube de Nikon Verres Optiques. Elle fait l’objet, depuis ses débuts, d’un partenariat avec Passeport Santé et Doctissimo, et a généré plus de 20 millions d’expositions à la marque.