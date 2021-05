En seulement quelques années, les équipements anti lumière bleue sont devenus un segment à ne pas négliger pour les opticiens. Il faut dire que le nombre croissant d’heures passées devant les écrans (et ce, depuis le plus jeune âge) augmente considérablement les problèmes visuels. Alors que de nombreux fabricants et distributeurs proposent déjà ce type de produits, c’est Kering Eyewear qui vient d’annoncer son arrivée sur ce segment.

La raison principale de la naissance de Kering Eyewear a été la gestion en toute autonomie des collections de lunettes des grandes marques et griffes de luxe, détenues par le groupe. Kering Eyewear vient cependant d’ouvrir une nouvelle étape de son histoire avec le projet transversal Blue & Beyond, qui propose « une sélection de lunettes protégeant de la lumière bleue et des UV photochromiques ».

Au cœur de ce projet, on trouve des verres « de qualité, doublement innovants, spécifiquement conçus pour soulager la fatigue oculaire intense, aussi bien en intérieur qu’en extérieur ». Ils sont à la fois équipés d’un traitement anti lumière bleue pour contrer la lumière artificielle et photochromiques pour protéger de la lumière naturelle.

« L’année dernière, le temps passé devant les écrans a augmenté considérablement. Cela nous a amenés à développer un produit constituant une vraie innovation pour l’industrie », explique Roberto Vedovotto, PDG de Kering Eyewear. « Le lancement du projet Blue & Beyond marque une nouvelle étape dans notre engagement constant pour offrir l’association parfaite entre style et fonctionnalité. Nous sommes certains que nos clients apprécieront la possibilité de porter leurs marques de lunettes préférées tout en bénéficiant de plus de confort. »

3 collections signées Kering Eyewear proposent Blue & Beyond :