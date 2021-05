Dans le cadre du e-congrès de la SFO (Société française d’ophtalmologie), Essilor a présenté le 8 mai les résultats de la deuxième année d’étude clinique sur les verres Stellest et annoncé leur commercialisation au 1er juin.

En 2018, le verrier a lancé une étude clinique de trois ans sur 167 enfants myopes dans le centre de R&D qu’il partage avec l’Université médicale de Wenzhou en Chine. Ses résultats montrent l’efficacité des verres Stellest pour ralentir la progression de la myopie chez l’enfant. Au bout de deux ans, les enfants portant ces verres ont vu leur myopie freinée de 0,99 dioptrie en moyenne (soit un ralentissement moyen de 67 % de la progression de cette amétropie), en comparaison avec un verre unifocal, pour un port quotidien de 12 heures par jour minimum. Au bout de la première année, pour 9 enfants sur 10 porteurs d’Essilor Stellest, l’élongation de l’œil était similaire, voire plus lente, que chez des enfants non myopes, et 2 sur 3 n’auraient pas eu besoin d’un changement de prescription au bout de la première année. Enfin, tous ces jeunes porteurs avaient une vision nette et se sont adaptés à leurs nouveaux verres en moins d’une semaine (91 % des enfants s’y sont totalement adaptés en trois jours).

Le verre Essilor Stellest corrige la myopie comme un unifocal standard et la contrôle grâce à la technologie H.A.L.T (Highly Aspherical Lenslet Targe). Celle-ci consiste en une constellation de microlentilles asphériques réparties sur 11 anneaux et crée un volume de signal ralentissant l’élongation de l’œil. La puissance au niveau de chaque anneau a été déterminée de manière à garantir un volume de signal qui se situe toujours à l’avant de la rétine et suit sa forme, pour une action constante du verre sur le ralentissement de la myopie. « Le rôle des professionnels de la vue (ophtalmologistes et opticiens) est essentiel pour faire du sujet de la myopie une priorité de santé visuelle », souligne Essilor. Pour les accompagner et faire en sorte qu’ils se saisissent concrètement du sujet, le verrier leur propose divers outils ainsi que des formations.