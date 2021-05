Alors que les mesures sanitaires vont progressivement s’alléger ces prochaines semaines, le Silmo vient de confirmer sa tenue en présentiel du 24 au 27 septembre à Paris Nord Villepinte.

Selon le plan de déconfinement dévoilé par le président de la République, les congrès, salons et foires vont pouvoir reprendre en présentiel. D’ici le mois de septembre, il ne sera plus question de jauge, mais le protocole sanitaire qui sera en vigueur à ce moment-là devra tout de même être respecté.

Compte tenu de la situation sanitaire, des « effets des campagnes mondiales de vaccination et leur accélération, l’assouplissement des conditions de circulation internationales, la mise en place d’un pass sanitaire européen et la volonté affirmée des professionnels de se retrouver », les organisateurs du Silmo ont confirmé l’édition 2021 du Silmo Paris en nous invitant à retrouver « l’émotion du réel ».

Amélie Morel, la présidente du Silmo Paris se réjouit également de ce contexte favorable : « Après deux ans sans grandes rencontres internationales, les retrouvailles de l’optique-lunetterie n’en seront que plus intenses, j’en suis convaincue. Toute l’équipe du Silmo Paris est au travail pour préparer cette édition de la reprise, et nous avons hâte de nous retrouver ! Nous avons hâte de pouvoir à nouveau nous émerveiller du talent de tous ces professionnels passionnés. Nous avons hâte de retrouver le plaisir de la découverte, la multiplication des rencontres et la convivialité des échanges. Car il est évident que toutes les technologies du monde ne remplaceront jamais la force et l’émotion d’un événement physique… »