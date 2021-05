Le 29 avril dernier, nous vous annoncions la fin du partenariat entre Dsquared2 et Marcolin. On pariait alors que la griffe de mode reviendrait rapidement dans notre secteur et on avait raison puisqu’il aura fallu attendre seulement une quinzaine de jours pour connaître le nouveau nom du lunetier qui vient d’intégrer Dsquared2 à son portefeuille.

C’est donc Safilo qui annonce aujourd’hui avoir signé un contrat de licence avec les frères Caten qui détiennent la marque. Ce contrat, prévu pour une durée de 5 ans, concerne le design, la production et la distribution des collections de lunettes de la griffe créée en 1995. Les premières collections issues de cette nouvelle collaboration seront présentées en janvier 2022 pour la saison printemps-été suivante.

Angelo Trocchia, administrateur délégué du Groupe Safilo, s’est dit « très heureux de démarrer ce nouveau partenariat avec Dsquared2, qui représente un excellent ajout à notre portefeuille et une opportunité de croissance importante sur le segment de la mode de luxe ». Et de compléter : « Le talent stylistique de Dean et Dan Caten, combiné à la forte appréciation du public pour cette marque distinctive, complémentaire des autres marques prestigieuses déjà présentes dans notre portefeuille, garantira d’excellents résultats au fil des années, grâce également à la synergie entre les compétences uniques de Safilo et le style non conventionnel et innovant de Dsquared2. »