Aujourd’hui, les fabricants ne doivent plus se contenter de développer des produits. Ils doivent également proposer de nouveaux services pour accompagner les opticiens dans leur activité quotidienne. C’est le but principal de NovaTchat pour « être toujours plus réactif et proche » des partenaires opticiens de Novacel. Explications.

Le principe est simple : il s’agit d’une messagerie instantanée pour donner des informations aux interrogations des opticiens, et ce, avec la promesse d’un temps de réponse réduit à seulement deux minutes.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui sera lancée lundi 17 mai prochain, l’opticien doit simplement se rendre sur le site du verrier et utiliser ses identifiants Novasoft2 pour y accéder. Ce site a été pensé pour être le plus efficace possible, aussi bien sur ordinateur que sur smartphones (Apple et Android).

Ce service sera disponible aux heures d’ouverture habituelles (du lundi au vendredi de 10h à 18h). Les opticiens pourront obtenir des informations techniques, marketing ou commerciales. Cependant, ce canal ne permettra pas de passer commande ou d’avoir des détails sur les prix des différentes gammes Novacel.