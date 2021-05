Ces verres associent les avantages de la technologie Transitions Xtractive (pigments activés par les UV et la lumière visible pour une teinte plus rapide et plus foncée) et de la polarisation dynamique (basée sur des molécules photochromiques aux propriétés dichroïques).

A l’extérieur, les verres Transitions Xtractive Polarized sont très foncés et polarisés, pour une protection optimale même dans des conditions de lumière intense. Pendant la conduite, derrière le pare-brise, ils s’assombrissent également selon les conditions de luminosité, mais la polarisation n’est alors pas active. La polarisation variable s’active lorsque l’intensité lumineuse extérieure est élevée, atteignant une efficacité de polarisation maximale de 90 % lorsque les verres sont à leur état le plus sombre. A l’intérieur, ces verres sont clairs, avec une teinte protectrice discrète. « Grâce à cette capacité de polarisation dynamique, l’éblouissement indésirable est réduit, la visibilité est améliorée et la vision est claire et nette en plein soleil », explique Ophtalmic.

Transitions Xtractive Polarized bloque en outre 100 % des UV et protège de la lumière bleue nocive à l’intérieur. Ces produits seront disponibles courant juin chez Ophtalmic, en gris sur les progressifs Mind, B-Fit et Eyes3, ainsi que sur les unifocaux OSV, OSV Définition et Energie.