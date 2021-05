L’âge d’or d’Hollywood ne cesse d’inspirer les créateurs de mode. Cette saison, c’est Gucci qui rend hommage au glamour et aux stars mondiales à travers sa collection tout simplement intitulée, Hollywood Forever.

Il s’agit d’une collection de solaires qui se caractérisent par la présence de nombreux cristaux. « Lancé en 2017, le concept Hollywood Forever est réinventé en 2021 afin d’apporter une touche vintage et élégante à toute une sélection contemporaine de lunettes », précise la griffe italienne. Alessandro Michele, le directeur de la création de Gucci, s’est inspiré du « charme hypnotique » des stars qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du cinéma.

La campagne de communication autour de cette collection évolue bien entendu dans le même univers, avec une atmosphère insouciante, colorée, libre et glamour. Au niveau des formes, Kering Eyewear qui distribue la griffe détaille : « La silhouette œil de chat est revisitée avec des coins nets et des bords oversize. Les verres en forme de cœur sont rehaussés d’une monture rose vif pour un style ultra- féminin. Les modèles ronds classiques sont réinterprétés avec un cercle large tandis que les verres rectangulaires arborent des épaisseurs diverses et variées pour une allure excentrique. »

Pour un maximum de luminosité, sur chaque modèle, on retrouve des cristaux appliqués à la main ou encore le monogramme GG doré entrelacé sur les modèles en acétate.

Disponible en avant-première sur le site de Gucci, cette collection arrivera dans les grands magasins et certains opticiens d’ici à la fin du mois de mai.