Avec leurs millions de fans sur les réseaux sociaux à travers le monde, les membres de la famille Jenner / Kardashian continuent de développer leur business dans de nombreux domaines. En ce qui concerne notre secteur, ce sont Kendall et Kylie qui se sont associées pour créer une collection de lunettes.

Dans l’Hexagone, c’est la CDO qui proposera cette collection en exclusivité aux opticiens. Pour la centrale, il s’agit avant tout « d’apporter à ses opticiens adhérents, des collections novatrices leur permettant de se différencier, avec des conditions très avantageuses ».

Cette première collection de lunettes, signées par les deux soeurs, fans de tout ce qui touche aux secteurs de la mode et de la beauté se compose de 84 modèles optiques et solaires, en métal et acétate. Au niveau de la cible, on pense bien entendu aux jeunes femmes qui suivent de près les deux influenceuses, mais ces modèles pourront également séduire les amatrices du style rétro chic à un prix abordable.

Marc Klein, directeur de la CDO, a ajouté : « En proposant cette opération exclusive à nos adhérents, nous leur permettons à la fois de profiter de bonnes conditions de rentabilité, d’une belle visibilité et de larges possibilités de communication grand public, notamment via les réseaux sociaux ».