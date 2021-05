Alain Pourcelot vient d’être nommé PDG du groupe Afflelou. Il succède à Tarek Hosni, qui a assuré la transition depuis janvier, date à laquelle Didier Pascual a repris ses fonctions de directeur administratif et financier.

Alain Pourcelot est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce et de management (ESCEM). Il a commencé sa carrière dans le groupe Pernod Ricard avant de rejoindre le groupe Casino. Club Méditerranée lui a ensuite confié le développement, au niveau monde, de son pôle marketing. Alain Pourcelot a évolué ultérieurement au sein de différents groupes multinationaux, notamment Accor, puis a intégré le groupe Adidas en 2005 au poste de directeur de la marque en France. Il y restera 14 ans au total, devenant successivement directeur retail Europe puis directeur général France. « Ces différentes expériences internationales lui forgent un savoir-faire global en matière de marketing, de stratégies commerciales, de biens de consommation et de retail et font de lui un leader expérimenté. Alain Pourcelot est également un ancien membre de l’équipe de France de natation », commente le groupe Afflelou, en louant son sens du travail d’équipe, ses qualités de management et sa détermination pour mener sa stratégie à bien.

« Nous sommes ravis de l’arrivée d’Alain Pourcelot qui saura accompagner l’accélération du groupe tant dans son développement, tant dans les domaines de l’optique et de l’audio, que dans l’étendue de son offre », se réjouit Rachel Marouani, présidente non exécutive du Conseil d’administration. Alain Pourcelot se dit quant à lui « fier de rejoindre ce groupe et ses partenaires franchisés et dont je sais l’ambition de développement et d’innovation. C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi par les actionnaires du groupe Afflelou et de pouvoir contribuer au développement de cette enseigne mythique ».