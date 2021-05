Acuitis vient de remporter un Prix de la Satisfaction Client Retail. Organisés par WizVille, ces prix récompensent des enseignes de commerce dans différents domaines d’activité. Le classement est réalisé en fonction du meilleur niveau de satisfaction client, obtenu grâce aux avis partagés sur Google Maps.

Pour cette édition 2021, les organisateurs ont pris en compte les avis laissés sur la période de mai 2020 à avril 2021. Les résultats obtenus ont ensuite été certifiés conformes par un huissier de justice spécialisé. Dans la catégorie Optique et audition, c’est donc Acuitis qui prend la première place avec une note moyenne de 4,8 / 5 et 1 760 avis. Vision Plus et Entendre se retrouvent en deuxième et troisième positions avec respectivement des notes moyennes de 4,79 et 1 840 avis et 4,7 sur 571 avis.

Thierry Ouziel, directeur des opérations Acuitis France s’est félicité « de ce prix qui met en valeur le travail fourni au quotidien par les équipes des Maisons Acuitis pour accompagner nos invités-clients dans leurs attentes. Nos valeurs autour du partage et de l’esprit de famille sont ainsi couronnées, nous en sommes fiers. D’autant plus sur la période évaluée qui a été celle de tous les défis et pendant laquelle nous avons travaillé pour garantir le bien-être de nos invités, pour que l’expérience client reste fidèle à notre enseigne ».