L’association Téva veut favoriser les actions communes de développement dans les deux secteurs. Elle a été créée et est dirigée par Chantal Milleret, chercheur en neurosciences (Collège de France), et Jérôme Schertz, directeur général de Luz optique & audio.

Téva est une association loi 1901. Elle regroupe des professionnels de divers horizons concernés par les marchés de la vision et de l’audition. Elle inclut, entre autres, des professeurs, docteurs, chirurgiens, chercheurs… Ses objectifs sont pluriels : favoriser les actions susceptibles de concourir au développement et à la promotion de l’interdisciplinarité du monde de la vision et de l’audition, communiquer les avancées de la recherche aux acteurs de ces deux secteurs, permettre aux opticiens et audioprothésistes de créer et de renforcer leurs liens avec leurs prescripteurs au niveau local.

Téva ambitionne de tirer vers le haut les acteurs de ces filières à travers des actions axées sur trois piliers :

fédérer, en impulsant et en facilitant les opportunités permettant de faire converger ensemble les acteurs concernés en valorisant le sens de leurs interrelations et en coconstruisant les solutions de prévention et de soins d’avant-garde.

informer et former, en organisant ou en participant à des événements de type conférences, colloques, réunions etc.

Le bureau de Téva est constitué de : Chantal Milleret (présidente), Jérôme Schertz (vice-président), Katia Thélineau (secrétaire) et Arnaud Bazin (trésorier).

Les membres actifs sont : Dr Marie-Laure Moutard (neuropédiatre), Dr Diane Doummar (neuropédiatre), Chantal Milleret (Collège de France, CIRB), Angelo Arleo (Institut de la Vision), Sylvie Chokron (CNRS, Université de Paris et Hôpital-Fondation Adolphe de Rothschild & Centre de Neurosciences Intégratives et Cognition), Dr Emmanuel Bui Quoc (ophtalmologiste pédiatrique à l’hôpital Robert Debré), Dr Christophe Orssaud (ophtalmologiste à l’Hôpital Européen Georges Pompidou), Agathe Legrand (orthoptiste Privé PhD Sciences cognitives, enseignant-chercheur), Éric Matheron (masseur-kinésithérapeute, posturologue libéral, PhD Sport, motricité et mouvement humain), Jean-Marc Edeline (directeur de recherches CNRS, Institut de neurosciences Paris-Saclay), Romain Decollin (audioprothésiste D.E. – Chargé d’enseignement à la Faculté de Pharmacie de Nancy – Acouphènes54), Jérôme Schertz (directeur général Luz optique & audio), Isabelle Solti (opticienne Optikid), Katia Thelineau (directrice générale adjointe Luz audio) et Arnaud Bazin (directeur général Adjoint Luz optique).