La question environnementale stimule toujours plus les équipes des lunetiers pour proposer de nouveaux matériaux aux opticiens et aux porteurs. Mois après mois, de nouvelles solutions voient le jour régulièrement pour réinventer les procédés de fabrication, parfois de manière surprenante. Rolf, qui a créé des lunettes à partir de haricots, vient récemment de recevoir l’European Green Award.

Décerné par l’Institut européen de durabilité appliquée, ce prix vient récompenser différents aspects de la fabrication de ces lunettes. Elles utilisent avant tout une matière première issue de plantes de la famille des Euphorbiacées, qui ont l’avantage de pousser très rapidement. La transformation et la fabrication des lunettes sont réalisées dans le Tyrol, dans un grand respect écologique. Par ailleurs, ces lunettes sont équipées de la charnière brevetée Flexlock, réalisée grâce à l’impression 3D, et sont donc sans vis pour une plus grande durabilité. Les 23 modèles de la collection peuvent ainsi être réalisés en une seule fois grâce l’impression simultanée, ce qui permet de réduire le nombre de fournisseurs externes, et donc l’empreinte carbone.

« La durabilité est un sujet important pour nous depuis plus de dix ans, c’est pourquoi nous avons travaillé avec les ressources naturelles locales et les techniques artisanales depuis le tout début. Avec les lunettes en haricots, nous sommes allés plus loin dans le concept de la durabilité – et avec succès, ce dont nous sommes extrêmement fiers après une année aussi mouvementée », a réagi Bernhard Wolf, PDG de la société.