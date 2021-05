Krys reste un partenaire majeur du Tour du France. En effet, initié en 2014, le partenariat a été reconduit pour une nouvelle durée de 3 ans et a été augmenté puisque l’enseigne est dorénavant partenaire optique et audio de la manifestation.

Le 26 juin prochain, Krys reprendra la route pour le départ de la 108ème édition du Tour de France. Cette année encore, l’enseigne d’optique proposera une animation complète entre tests de vue gratuits et sensibilisation. Nouveauté 2021 : des tests audio seront également proposés au sein du célèbre bus, qui devient pour l’occasion le Bus de la vue et de l’audition, pour mettre en avant l’enseigne audio de Krys lancée en 2014. Cette année, 12 étapes sont prévues pour accueillir les spectateurs. De plus, le 30 juin, une journée spéciale autour de la myopie chez l’enfant sera organisée à Laval pour sensibiliser les parents à ce phénomène inquiétant.

« Pour Krys, être partenaire de l’immense fête collective et populaire du Tour de France symbolise un vrai partage de valeurs. Il existe un lien unique entre Krys et Le Tour qui se tisse depuis 2014 et se renforce encore cette année avec l’arrivée de Krys Audition dans cette alliance. Cet engagement est légitime et porteur de sens pour notre marque très attachée au savoir-faire français et au développement de ses territoires. C’est un partenariat qui s’inscrit dans la durée et qui symbolise la proximité de nos opticiens et de nos audioprothésistes avec leurs clients, sur tout le territoire », explique Jean-Pierre Champion, directeur de Krys Group.

Krys continuera de soutenir les jeunes sportifs, en récompensant le meilleur coureur âgé de moins de 26 ans, avec la remise du maillot blanc, mais également à travers l’opération « L’étape en blanc », programmée le 6 juillet prochain, en partenariat avec l’Afev . En ce jour des résultats du baccalauréat, Krys appelle les spectateurs postés au bord de la route à porter un tee-shirt blanc. Chaque tee-shirt comptabilisé sera transformé en heures de soutien scolaire pour des enfants et adolescents.