Aujourd’hui, 31 mai 2021, débute à la télévision la nouvelle campagne de Zeiss. Un film qui revient sur les moments forts de l’histoire du verrier qui ont jalonné ses 175 ans d’existence.

Des millions de téléspectateurs vont découvrir le nouveau spot de Zeiss puisqu’il est diffusé aujourd’hui pour la première fois sur plus de 20 chaînes françaises, parmi elles, TF1, France 2, France 3, Canal+ ou encore TMC. Ce film d’une longueur de 30 secondes sera diffusé ensuite pendant deux semaines majoritairement en prime time et sur les chaînes historiques. Pendant tout le mois de juin, Zeiss parrainera également la météo (un des programmes les plus suivis) sur France 2 et France 3. Sur la cible des 35/59 ans, le verrier estime que 116 millions de contacts seront générés.

Il faut y ajouter environ 6 millions de vues estimées sur les plateformes de replay ou de vidéo comme Youtube. Une version spéciale pour les opticiens partenaires est également disponible pour un rappel en magasin.

Dans ce film, baptisé « L’héritage », Zeiss met en avant certains de ses produits qui ont accompagné des événements marquants de l’histoire (les premiers pas de l’homme sur la lune, les verres de lunettes de Claude Monet, les optiques de caméras des plus grands réalisateurs comme Kubrick, Scorsese ou Fincher, ou encore du microscope du Darwin), ou qui font partie de notre quotidien comme les machines utilisées par les ophtalmologistes. Le but de Zeiss est bien entendu de démontrer son expertise au fil des années à travers des épisodes ou des produits souvent méconnus du grand public. C’est d’ailleurs ce que confirme Nicolas Sériès, président de Zeiss France : « En faisant connaître au plus grand nombre l’histoire incroyable et la richesse des expertises Zeiss, cette campagne va éveiller la conscience des consommateurs pour leurs verres lorsqu’ils se procurent des lunettes. C’est un moyen supplémentaire également d’attirer des clients chez nos opticiens partenaires. »