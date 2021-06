La centrale d’achat et de services annonce son rapprochement avec les réseaux Optik Budget et Benocle pour soutenir leur développement et compléter son offre de concepts clés en main.

Luz optique & audio vient de s’associer avec deux de ses adhérents, Fabian Berthelot (dirigeant du groupe Optim) et Alexandre Frontere (dirigeant du groupe Be Diffusion), afin d’accélérer la croissance de leur réseau respectif – Optik Budget (24 magasins) et Benocle (13 magasins) – composé chacun de succursales et d’affiliés. « Il s’agit de deux enseignes aux concepts éprouvés, aux positionnements commerciaux pertinents dans le paysage optique actuel (le discount de marques pour Optik Budget et le premium pour Benocle), complémentaires de nos deux autres enseignes Au Cœur de la Vision et Lunettestore », explique Jérôme Schertz, PDG de Luz.

Cette opération vise à répondre aux attentes de nombreux adhérents de la centrale, qui souhaitent bénéficier de concepts clés en main performants et rentables, « permettant de capitaliser sur l’expertise de ses pairs, et offrant la possibilité le cas échéant d’assurer le maillage de territoires ».