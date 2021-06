Enfin ! Les événements sportifs et culturels reprennent doucement mais sûrement place dans nos calendriers. Parmi les moments forts de cet été, le 21 et 22 août aura lieu la 89ème édition des 24 heures du Mans. Cette année, Essilor fera son apparition parmi les partenaires de la manifestation dans le but de « promouvoir l’importance d’une vision optimale sur la route, 24 heures sur 24 ».

Essilor vient en effet de signer un partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest, créateur et organisateur de la course, pour une durée de 3 ans. Il s’agit bien entendu d’un cadre parfait pour toucher un maximum d’automobilistes, d’autant plus quand on sait que 90 % des informations essentielles à la conduite proviennent de la vue. Essilor interviendra ainsi auprès du grand public sur place et en ligne. D’autres actions seront dévoilées peu de temps avant la course.

« En qualité de partenaire officiel, Essilor apportera toute son expertise de la vision, notamment en situation de mobilité, sur circuit comme sur route : vision ultra précise, vision périphérique, gestion de la luminosité et des conditions météo, réduction de la fatigue visuelle, aide à la conduite de nuit… autant de facteurs qui influencent de façon décisive l’analyse des situations, la prise de décision et le temps de réaction sur la route », précise le verrier.

Dans le cadre de ce partenariat Essilor s’associe également au programme MissionH24, dont le but est de créer une catégorie réservée aux prototypes à propulsion électrique-hydrogène lors de l’édition 2024 des 24 heures du Mans.