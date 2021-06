Elle fait partie des rares noms de magazines dont l’univers de marque est tellement fort qu’il peut se décliner en lunetterie. Pour sa nouvelle collection, la marque au nom très français a décidé de rendre hommage à la lunetterie hexagonale.

Cette collection en acétate, fabriquée à Oyonnax présente « de belles finitions, de jolis détails minutieusement travaillés et un polissage sans faille », promet Charmant qui distribue la marque auprès des opticiens français. La collection, qui comprend 10 modèles (8 optiques et 2 solaires), explore de nombreuses formes pour séduire un maximum de femmes (pantos, oversize, géométriques ou encore œil de chat). Si l’acétate est prépondérant, on note sur certains modèles, la présence de métal sur des décorations au niveau des branches. Chaque modèle porte le nom d’une grande figure féminine de notre histoire : Marie Curie, Suzanne Lenglen, Louise Michel, Rosa Bonheur, Simone de Beauvoir ou encore la résistante Juliette Dodu. Ces lunettes sont livrées dans un étui / pochon spécialement dessiné et fabriqué pour cette collection.