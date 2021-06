Les sources d’inspiration sont nombreuses pour les designers de lunettes. Si on pense au cinéma, l’architecture ou la peinture qui sont souvent cités par les créateurs, le fabricant autrichien Silhouette s’est tourné vers le passé et plus précisément la mythologie grecque pour sa dernière collection.

Ce mois-ci, Silhouette lève le voile sur l’une de ses dernières créations, Eos-View, une collection optique inspirée d’Eos, la déesse de l’aurore. Quel est le lien ? « Elle est à l’origine de l’exaltant jeu de couleurs et de lumières juste avant le lever du soleil », détaille le fabricant. Les montures de la collection se caractérisent en effet par des jeux translucides et par la juxtaposition de zones fines et plus épaisses. On retrouve une nouvelle fois, le matériau de prédilection de Silhouette, le SPX avec une technique d’injection qui confère aux lunettes flexibilité, résistance et légèreté. Cette collection se compose de 4 modèles : deux formes féminines, une carrée masculine et une pantos. Chaque modèle est disponible en 6 coloris translucides.