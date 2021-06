Du 5 au 7 juin, se déroulait la version digitale du Mido 2021 compte tenu de la situation sanitaire à travers le monde. Un dispositif unique dans l’histoire du salon italien qui a tout de même convaincu de nombreux professionnels internationaux.

Cette édition 2021 du Mido a généré 50 000 interactions sur la plateforme business mise à la disposition des visiteurs. 438 pages vitrines ont été construites. 5 700 utilisateurs se sont enregistrés. Parmi eux, 50 % d’internationaux, avec une majorité d’Européens, suivis par les Américains et les Asiatiques. Les organisateurs ont d’ailleurs décidé de laisser ouverte la plateforme jusqu’à la prochaine édition physique du Mido en 2022. Les visiteurs pourront également retrouver les dizaines de conférences dirigées par des spécialistes dans de nombreux domaines, avec des passerelles dans le monde de l’art, la culture, la mode, l’actualité, le design ou encore la technologie. Cette transposition sur le web n’a pas empêché la remise des prix BeStore Awards, qui récompensent chaque année les concepts de magasins d’optique. Les gagnants 2021 sont : Kempkes Optiek de Carlo van Kleij, aux Pays-Bas pour le design et Optician Store de Romica Romascu en Roumanie pour la catégorie Innovation. Les votes des utilisateurs de la plateforme ont quant à eux récompensé Eyes on Sheppard de Kerry Salsberg, au Canada.

L’édition 2021 du Mido « est terminée et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus grâce à l’engagement impressionnant de toute l’équipe », a commenté Giovanni Vitaloni, le président du salon. « Malgré l’année très complexe qui nous a mis à l’épreuve, nous avons su construire et renforcer de nouvelles certitudes. Nous avons créé un salon numérique qui se rapproche le plus possible d’un salon en présentiel. Nous avons eu beaucoup d’utilisateurs et d’interactions, beaucoup plus que prévu. Nous sommes donc encore plus désireux de se retrouver à Milan l’année prochaine en réévaluant l’opportunité du mode en ligne qui nous a permis de toucher de nouveaux exposants et visiteurs ». Le rendez-vous est donc donné le 12 février 2022 à Milan.