Comme nous vous l’indiquions en mai dernier, Krys a décidé de reconduire (et d’augmenter en intégrant également l’audio) son partenariat avec le Tour de France pour 3 nouvelles années. L’enseigne a dévoilé le dispositif complet déployé sur cette 108ème édition qui se déroulera du 26 juin au 18 juillet prochains.

Pour la 8ème année consécutive, Krys récompensera le meilleur coureur de moins de 26 ans, en lui remettant le célèbre maillot blanc à chaque fin d’étape. Souhaitant encore plus s’engager auprès de la jeunesse, l’enseigne lancera cette année son « Etape en blanc », le 6 juillet, entre Albertville et Valence, en partenariat avec l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville. Tous les spectateurs qui porteront des tee-shirts blancs sur le bord de la route permettront à des jeunes de remporter des heures de soutien scolaire. Chaque tee-shirt comptabilisé équivaudra à deux heures de soutien pour les enfants et adolescents en difficulté. Et on sait qu’ils sont nombreux avec la crise sanitaire et ses répercussions sur l’école. L’action sera également reprise sur les réseaux sociaux avec un filtre dédié.

Bien entendu, on retrouvera le Bus de la Vue et de l’Audition qui marquera 12 étapes dans toute la France en proposant des tests de vue et audio gratuits, réalisés par des professionnels. Depuis 2016, le bus a permis de tester 4 500 personnes. Le 30 juin, à Laval, Krys a souhaité en particulier insister sur la myopie, dont tous les spécialistes constatent un véritable boom, notamment chez les jeunes.

Et pour finir, l’incontournable caravane publicitaire sera composée cette année de 5 véhicules, dont un nouveau consacré à l’audition. 12 caravaniers suivront les coureurs pour distribuer pas moins de 256 000 goodies écoresponsables. En effet, des éventails en bambou et papier recyclable seront offerts. Un concours incitera les spectateurs à poster une photo sur les réseaux sociaux avec l’éventail. Des maillots blancs dédicacés seront remportés par les gagnants.