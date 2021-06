Le célèbre site Doctolib, qui propose des prises de rendez-vous en ligne pour les patients, a tout récemment étendu ses services aux opticiens et communique largement sur cette nouveauté, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à vous questionner sur son intérêt, son coût et ses avantages. L’OL [MAG] a interrogé ses responsables. Leurs réponses.

Pourquoi le site Doctolib a-t-il décidé de proposer ses services aux opticiens ?

La première mission de Doctolib est de continuer d’offrir l’offre de soins la plus complète possible aux patients. Notamment autour de la vue avec des ophtalmologistes, des opticiens et des orthoptistes, qui sont complémentaires. Il s’agit de professionnels de santé, réglementés. La prise de rendez-vous en ligne chez les opticiens-lunetiers a explosé avec la crise sanitaire du Covid. En avril, nous avons observé 235 000 recherches de patients sur les opticiens sur Google. Nous pensons que cette nouvelle habitude va durer. Nous pensons aussi que Doctolib est un très bon moyen pour ces professionnels de développer, d’optimiser leur organisation et d’augmenter leur patientèle, s’ils le souhaitent.

Depuis quand les opticiens peuvent-ils s’inscrire sur Doctolib ?

Depuis ce mois de juin. Les 15 premiers jours, plus de 150 professionnels se sont déjà inscrits et nous entretenons des échanges réguliers avec les syndicats qui le souhaitent pour adapter au mieux nos services à la profession.

Quels sont les avantages pour cette profession qui, en dehors de la crise sanitaire, ne travaille pas souvent sur rendez-vous et a pignon sur rue, avec une vitrine et une communication nationale pour les opticiens sous enseigne ?

Doctolib a trois grands avantages pour la profession :

– rendre l’activité plus rentable grâce à la présence sur Doctolib.fr où 42 millions de Français prennent rendez-vous chaque mois et à une visibilité par des patients qui viennent pour une raison précise (commande de lunettes, contrôle de la vue, etc.) ;

– offrir aux patients un service qu’ils utilisent déjà pour gérer leur santé en général, et qu’ils vont pouvoir utiliser pour gérer leur santé visuelle (97 % des utilisateurs de Doctolib le recommandent à leur proches). Ce service leur permet la prise de rendez-vous en ligne en quelques clics et leur évite l’attente en magasin ;

– rendre l’organisation plus efficace avec la possibilité d’orienter des patients en un clic vers d’autres professionnels de la vue (ophtalmologiste, orthoptiste), la mise en place de plages horaires dédiées à certains actes (pour être disponibles lors des moments de forte affluence) et une division par deux des appels qu’ils reçoivent.

Quel est le coût pour un opticien ?

Le coût de base est de 199 euros TTC / mois par magasin d’optique.

Quelle est la progression de sa patientèle qu’il peut en attendre ?

On peut légitimement viser 5 à 10 nouveaux patients par mois par magasin. Doctolib a déjà fait ses preuves pour toutes les spécialités et nous pensons que ce service sera une réelle aide pour les opticiens-lunetiers. L’abonnement Doctolib, qui est sans engagement, est rentable dès le 2eme patient pour un opticien-lunetier.

Doctolib propose-t-il ses services aux audioprothésistes ?

Doctolib propose en effet déjà ses services aux audioprothésistes. Environ 300 d’entre eux l’utilisent tous les jours et certains groupes d’audioprothèse nous ont rejoint (Krys Audio, Audio 2000, CDA, Audition Conseil, Audition Santé). En moyenne, Doctolib leur apporte 2 nouveaux patients par mois.