La griffe IKKS « célèbre la liberté d’esprit de la jeunesse avec un dressing créé sous le signe de l’énergie pour faire avancer leurs rêves ». Et la collection de lunettes pour les enfants de la marque vise les mêmes objectifs. La preuve.

Pour cette saison, la collection optique girls – boys de chez IKKS, distribuée par Lunettes Grasset Associés souligne avec style la « personnalité vive et pétillante » des petits porteurs.

Outre leur style, ces nouvelles montures pour les enfants de 8 à 12 ans, accordent une grande importance au confort de port (et on sait combien il est important pour que les plus jeunes gardent leurs lunettes !). Chaque modèle est ainsi équipé de charnière Flex.

Chez les filles, focus sur la monture IK1053 avec ses écailles de couleur et, du côté des garçons, la monture IK1052 en marbré bicolore qui s’annoncent comme les must have de la saison.