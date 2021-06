Lancé début 2021, ce nouveau concept store enfant adopte une approche sur-mesure pour chaque opticien. Groupe One ambitionne de le développer dans 40 points de vente dès cette année.

Avec Les Petits, Groupe One veut, comme avec ses autres services, aider ses adhérents à se distinguer et à se positionner sur la santé visuelle. La centrale le propose aux points de vente sur la base de trois critères : le potentiel de la cible 0-14 ans sur la zone de chalandise, le nombre de prescripteurs qui y sont installés et son attractivité. « Nous sommes dans une démarche opérationnelle. L’analyse de ces trois éléments nous permet d’évaluer le CA potentiel qui sera généré par le concept. Nous nous lançons que dans les cas où les trois critères sont satisfaits », explique Charlotte Badin, spécialiste du marché de l’enfant et chargée du développement des Petits chez Groupe One.

Chaque opticien adoptant le concept se voit proposer une stratégie individualisée, avec un aménagement et une offre produit conçus sur-mesure en fonction du stock existant, du positionnement du point de vente (généraliste, créateur, etc.) et du volume disponible. « Le but est d’intégrer une image porteuse en conservant les particularités et la différenciation du magasin ». Il reçoit par ailleurs un livre blanc, actualisé tous les semestres, qui le guide dans ses choix techniques et l’informe sur les produits, ainsi qu’une liste des ophtalmologistes avec qui nouer des liens privilégiés. Le tout est complété par des outils de communication à destination du public et des prescripteurs. « Nous poussons aussi les opticiens à monter en compétence par des formations dédiées à l’enfant, en particulier la formation DPC », ajoute Charlotte Badin.

A ce jour, 14 adhérents de Groupe One ont adopté Les Petits. Ce chiffre devrait tripler d’ici la fin de l’année.