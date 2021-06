Le conte philosophique d’Antoine de Saint Exupéry reste un incontournable de la littérature enfantine (mais pas que). Traduit en 400 langues et dialectes, 200 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde entier.

Si son contenu philosophique peut évoquer des messages à tout âge de la vie, l’iconographie qui lui est associée est quant à elle clairement ancrée dans un univers enfantin. Outre les livres, 10 000 produits dérivés à son effigie sont commercialisés, au point qu’il existe même un parc d’attraction en Corée du Sud ou encore un musée au Japon.

A l’occasion de son 75ème anniversaire, Le petit prince a fait également son entrée dans notre secteur à travers une collection optique pour enfants élaborée par Leyesens. Elle se compose de 12 modèles acétate, 4 combinés métal/acétate et 3 en métal. Elle s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans « qui recherchent un produit de qualité, aux formes intemporelles et se préoccupent des autres et de la planète », ajoute Art’Monium qui distribue la collection en France.

Outre leur technicité, notamment pour respecter la morphologie des plus jeunes, c’est dans les détails que ces modèles souhaitent se différencier : les références sont faites sous forme de symboles, comme l’étoile sur la face ou les spatules rondes avec un insert en cristal représentant la terre quand les citations s’affichent discrètement grâce à la gravure laser sur la crête de la face.

Pour cette collection, c’est un acétate biosourcé qui a été choisi. Il est biodégradable en 120 jours. Le métal est recyclé et recyclable. Enfin, pour chaque monture vendue, un euro est reversé à une association qui agit dans l’éducation, la culture, la protection de l’environnement, l’inclusion sociale ou la santé, choisie par le petit porteur.