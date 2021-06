Depuis son rachat par Disney, Marvel connait un renouveau incroyable avec un nouvel engouement à chaque sortie de film. Et c’est loin de se calmer !

La maison d’édition de comics books américaine a ses fidèles dans le monde entier. Si certains préfèrent tel ou tel super-héros de son écurie, pour d’autres, le choix est impossible et plus qu’un seul personnage, ils apprécient tout l’héritage de Marvel dans sa globalité. C’est à eux qu’a pensé Opal avec son dernier modèle optique pour les garçons de 7 à 10 ans. Deux concepts sont déclinés : le premier reprend en face intérieure une illustration travaillée comme les premières esquisses à la mine bleue, quand le second décline le logo Marvel comme un motif à part entière. Cet hommage à l’historique Marvel se retrouve également sur un étui spécifique habillé aux couleurs du logo.