Après le progressif pour enfants Synchrona Kid, le verrier propose depuis peu la gamme Perfect Kids avec ses mini diamètres : 30 mm, 35 mm, 40 mm et 45mm.

Ces tailles sont déclinées sur une très large gamme de verres (sphériques et asphériques teintables), d’indices (1,53 Trivex / 1,6 / 1,67) et de matériaux (blanc, UV clear, Blue clear). Ils sont systématiquement accompagnés du traitement Opalis Shock UV (sauf sur les diamètres 30 mm et 35 mm, qui sont sans traitement). Les opticiens peuvent passer leurs commandes pour ces verres par téléphone, EDI ou via le webshop Novasoft.