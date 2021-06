De Rigo s’est fait une solide réputation à travers des collections pour ses licences, mais également ses marques propres : Police, St!ng et Lozza. Ce segment s’enrichit avec l’arrivée de Yalea, « une marque totalement féminine, conçue et produite en pensant aux femmes ».

Cette nouvelle collection optique et solaire se définit comme intemporelle, élégante et féminine. Vu comme un véritable hommage à la féminité, les modèles Yalea portent le nom de femmes qui « dans différents pays et domaines, se sont distinguées par leur choix de vie, leur engagement et leurs réalisations ». Pour incarner cette nouvelle marque, De Rigo a choisi les icônes de la mode Cindy Crawford et Bianca Balti, « deux mannequins de renommée internationale, différents par leur âge et leur style, mais exprimant tous deux une harmonie entre la beauté extérieure et intérieure ». Un équilibre que l’on retrouve également dans le logo de la marque à la fois chic et intemporel, à travers le choix de la police et une touche d’originalité avec la lettre Y inversée.

Barbara De Rigo, directrice marketing de De Rigo présente cette nouvelle marque en revenant sur l’historique de la société : « Notre entreprise est bien consciente de la valeur des femmes sur le lieu de travail ainsi que dans la société. Ma mère a personnellement contribué à la naissance et au développement de De Rigo, qui, dès le début, s’est également caractérisé par la présence nombreuse de femmes dans l’entreprise. C’est pourquoi nous avons voulu enrichir notre portefeuille avec une nouvelle marque 100 % féminine. Yalea rend hommage à l’affirmation des femmes. Nous mettons notre savoir-faire au service d’une collection d’une élégance contemporaine pour créer des modèles qui se caractérisent par un style qui dépasse le temps et la mode. »

La collection Yalea sera disponible dans les points de vente en France et à l’étranger à partir du mois d’octobre prochain.