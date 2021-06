Longtemps distribuées par Gem Lunetterie puis L’Amy, les collections de lunettes Kaporal reviennent chez les opticiens en ce mois de juin à travers une toute nouvelle collection solaire qui suit le lancement optique en début d’année, suite à un récent partenariat.

En effet, la marque de jeans française a signé un contrat de licence mondial pour les collections optique et solaire à son nom avec l’entreprise franco-italienne Key Optical Europe. Suite au lancement de la collection optique en janvier dernier, les solaires Kaporal arrivent donc en ce mois de juin. « Inspirées de l’esprit méditerranéen et rebelle de la marque, les collections homme et femme de solaires présenteront des motifs signature et des détails tels que le monogramme K et le logo K ailé », précise la marque.

Les deux collections, composées de 12 solaires et 20 optiques ciblent en particulier les 15/35 ans. Les solaires sont disponibles dans un réseau d’opticiens indépendants, sur le site et dans 15 points de vente Kaporal, avec un prix de vente public conseillé de 119 euros.