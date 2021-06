Depuis dimanche 20 juin, les téléspectateurs découvrent la nouvelle campagne autour de l’offre promotionnelle Tchin-Tchin qui a fait connaître l’opticien dans la France entière, il y a plus de 20 ans.

Peu d’offres commerciales ont marqué les esprits au point de devenir indissociables d’une marque. C’est pourtant le cas avec Tchin-Tchin d’Afflelou qui a séduit de nombreux porteurs, au point de devenir une norme dans le secteur de l’optique. Cet été, l’offre Tchin-Tchin grossit et propose deux paires de lunettes de plus pour un euro de plus.

L’offre Tchin-Tchin est soutenue par un spot réalisé par Jean-Pierre Jeunet qui « met en valeur l’utilité et le plaisir d’avoir plusieurs paires de lunettes ». On y retrouve bien sûr l’actrice Alice Taglioni, la nouvelle égérie de l’enseigne depuis peu. Outre en télévision, la campagne sera également présente en presse, sur Internet et en communication locale. Les deux paires supplémentaires à l’équipement de base sont à choisir dans une collection de plus de 250 modèles.

Une campagne qui figure donc parmi les incontournables de l’enseigne, comme l’explique Anthony Afflelou, directeur général du marketing et de la communication du groupe Afflelou : « Tchin-Tchin connaît un succès spectaculaire depuis plus de 20 ans et fait partie intégrante de notre ADN de marque. Du reste, Tchin-Tchin est devenue une marque presque aussi connue qu’Afflelou. Nous avons décidé d’enrichir nos collections Afflelou de nouveaux modèles et de lancer une nouvelle campagne de communication, qui rappelle le besoin fondamental d’avoir plusieurs paires de lunettes. »