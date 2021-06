Go Eyewear Group qui compte déjà 5 marques propres (Ana Hickmann Eyewear, T-Charge Eyewear, Hickmann Eyewear, Bulget Occhiali et Jo&Margot Milano), accueille une nouvelle arrivée dans son portefeuille.

Bravewear, c’est son nom, cible en particulier les jeunes amateurs de mode et s’adresse aux porteurs « qui recherchent des projets avec une créativité et une innovation sans limites en transformant le banal et le quotidien en mode désirable ». Annoncée comme une « bouffée d’air frais » sur le marché, elle sera disponible à la vente à la fin du mois d’août prochain.

Pour l’heure, peu de choses ont fuité sur cette collection, la société précise seulement que « grâce à un design innovant, à l’utilisation de matériaux contrastés et à la combinaison de thèmes, cette marque défie et repousse les limites de la mode ». Rendez-vous donc à la fin de l’été pour en savoir plus.

Rappelons que Go Eyewear, avec un siège social et une logistique basés entre le Portugal et l’Italie, commercialise aujourd’hui ses produits dans plus de 70 pays.