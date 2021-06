Présentés ce matin, les résultats de cette enquête menée par OpinionWay* pour le groupe Optic 2000 mettent en lumière le manque d’information des Français sur les lunettes adaptées au sport, ainsi que l’impact positif de ces équipements sur les performances sportives.

La 5ème édition de l’observatoire mis en place en 2015 montre que si une majorité des porteurs de lunettes (66 %) les utilise pendant le sport, 70 % des Français ignorent qu’il existe des équipements visuels adaptés à ces pratiques (ainsi que, pour l’audition, des aides auditives étanches ou des bouchons anti-eau sur-mesure…). « Ces équipements peuvent pourtant limiter les gênes visuelles ressenties pendant la pratique du sport par 30 % des Français tels que les maux de tête, les larmoiements, ou les yeux secs… ou encore les bruits ou sifflements perçus par près de 20 % des sportifs durant leurs activités physiques », commente le groupe Optic 2000, en soulignant l’accentuation de ces gênes par les confinements, en raison d’une exposition plus importante aux écrans et aux casques.

Le sport à la vue, un relai de croissance en magasin

Ces données mettent en exergue le réel besoin en matière d’équipements dédiés à la pratique sportive, qui ne sont pas de simples gadgets : 56 % des sportifs qui portent des lunettes spécifiques constatent des impacts positifs sur leurs performances sportives (les sportifs porteurs d’équipements auditifs sont 70 % à ressentir des bénéfices), liés à l’augmentation du confort, de la protection et de la précision. Le segment sport possède ainsi un fort potentiel de développement et constitue un vrai relai de croissance pour notre secteur : en effet, en mars 2020 et fin janvier 2021, 7 Français sur 10 ont pratiqué une activité sportive (au moins une fois par semaine pour la moitié d’entre eux) et pour une durée quotidienne moyenne de 50 minutes. Les sports les plus pratiqués sont le fitness / musculation, le jogging et le cyclisme, des pratiques qui peuvent faire l’objet d’équipements optiques dédiés, tout comme les sports aquatiques (masques et lunettes de natation à la vue) ou encore les sports de combat ou collectifs (lunettes de protection).

*Enquête réalisée auprès des Français de 18 ans et plus pour connaître leurs habitudes et l’évolution de leurs pratiques avant et pendant les confinements (deux vagues d’étude du 3 au 10 mars 2020 et du 9 au 16 février 2021).