Les opticiens Seiko Vision Specialist peuvent désormais commander directement ce verre utilisant la technologie D.I.M.S. (Defocus lncorporated Multiple Segments) pour freiner la myopie et l’allongement de l’œil.

Le verre est commercialisé par Seiko sous son nom de marque originel. Avec Hoya MiyoSmart Vision, les opticiens Seiko Vision Specialist vont pouvoir développer leur expertise dans la freination de la myopie de l’enfant, dont la prévalence est en hausse constante. Ils disposent d’un programme de formation certifiante pour devenir Expert agréé MiyoSmart, afin d’assurer le suivi en synergie avec les ophtalmologistes et les orthoptistes. Les sessions sont animées par Marianne Goldwaser, experte scientifique et affaires professionnelles Hoya Vision Care. Les conseillers stratégiques Verre Seiko sont également à leur disposition pour répondre à leurs attentes sur les services liés à ce verre.

Rappelons que MiyoSmart a fait l’objet d’une nouvelle publication scientifique dans le British Journal of Ophtalmology en mars 2021, dont les enseignements ont été présentés lors du dernier congrès de la SFO : après 36 mois, les enfants utilisateurs de ce verre ont vu progresser leur myopie de seulement -0.52 D en moyenne. Ce verre en polycarbonate 1.59 permet aussi de contrôler l’allongement de l’œil à 0.1 mm par an en moyenne, ce qui est équivalent aux emmétropes. Développé par Hoya avec l’Université polytechnique de Hong Kong, il utilise la technologie D.I.M.S., qui repose sur une zone optique centrale pour corriger l’erreur de réfraction et de multiples segments de défocalisation qui entourent uniformément cette zone centrale pour contrôler la progression de la myopie, sans altération de la cosmétique du verre, qui conserve le même aspect lisse qu’un unifocal.