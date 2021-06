Le label Eye Like regroupe des opticiens qui partagent une vision commune de la profession, tournée avant tout vers la passion des produits de qualité. Après avoir distribué des produits de créateurs en exclusivité, le réseau propose aujourd’hui sa propre collection de montures optiques.

« C’est en mettant au premier plan le façonnage lunetier et en se formant auprès des Meilleurs Ouvriers de France que les membres du label ont acquis les connaissances nécessaires pour créer cette collection, fruit de leur savoir-faire et de leur passion commune des belles lunettes », explique Eye Like.

Cette collection est entièrement fabriquée en France, plus précisément à Lyon, dans l’atelier d’un des membres du label. Pour l’heure, elle propose 4 modèles (deux mixtes, un féminin et un masculin) déclinés chacun en 3 tailles.

Soucieux de l’environnement, les opticiens ont opté pour des solutions permettant de réduire au maximum l’empreinte carbone, avec des composants de qualité pour augmenter la durabilité des montures. Ainsi, l’acétate provient de chez Mazzuccheli, les charnières et la visserie sont réalisées par OBE et les armatures sont fabriquées chez Carrier à Oyonnax. Autre exemple : les charnières sont rivetées et pensées pour être réparées facilement et augmenter leur durée de vie au maximum.

« C’est toute cette réflexion sur un nombre limité de modèles, sur des formes intemporelles et durables qui permet au label Eye Like de proposer sa collection à un prix de vente raisonné (169€) sans compromettre la qualité et les valeurs défendues par nos membres », explique Eye Like.