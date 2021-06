On sait combien il est parfois difficile de faire porter leurs lunettes aux plus jeunes. Le confort est un aspect primordial qui peut faire toute la différence et aider de nombreux parents et opticiens à trouver le modèle idéal.

La société Toikidi s’est spécialisée dans ce type de modèles personnalisables pour les enfants. De nombreux éléments sont ainsi customisables : tailles 34 à 50 pour les faces, de 105 à 135 pour la longueur des branches et un large choix de coloris pour la face et les branches dans un éventail d’une centaine de coloris. Chaque année, une douzaine de coloris viennent s’ajouter au panel. Grâce à un nouveau service de personnalisation, les opticiens peuvent modifier les paramètres d’origine des montures : augmentation ou diminution de la cote B, changer la cote du nez, la position du pont et des tenons pour s’adapter aux différentes morphologies.

Chaque monture est fabriquée à l’unité, selon les besoins de l’opticien. Il n’a donc pas à investir dans un stock conséquent pour présenter la collection. L’implantation en point de vente se compose de 12 modèles présentés aux clients, qui permettent de présenter les spécificités de la collection aux porteurs. « Notre collection est composée pour le moment de 26 montures. L’opticien peut donc faire évoluer son coffret de présentation comme il l’entend et faire rentrer les nouveautés à sa guise », précise la marque. Pour toujours plus de personnalisation, la branche peut être gravée avec le prénom de l’enfant.