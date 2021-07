Le spécialiste français des lunettes minimalistes Minima a élaboré depuis plusieurs années une collection pour les enfants en se reposant sur toute son expertise. Conçue en collaboration avec des professionnels de la vue, elle vise à répondre aux morphologies des porteurs de 0 à 8 ans.

Cette année la collection Minima pour les enfants accueille quatre nouveautés, déclinées dans de nombreux coloris : CJ16 (6 coloris avec 2 types de gaines différentes), CJ17 (6 coloris), CJ18 (8 couleurs), CJ19 (6 couleurs avec 2 types de gaines différentes). Outre les modèles pour les bébés qui leur sont spécialement dédiés, le fabricant ne cible pas en particulier une tranche d’âge par modèle, mais davantage une morphologie de visage. Le design, qui a fait la réputation de Minima chez les adultes, est bien entendu présent dans la collection enfants, en faisant de nouvelles propositions de formes dans la lunetterie enfantine. A conseiller donc aux petits porteurs qui souhaitent être différents dès leur plus jeune âge et ne se retrouvent pas forcément dans les héros et héroïnes qu’on leur propose.