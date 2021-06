C’est acté. La décision finale qui était entre les mains du Conseil d’administration d’EssilorLuxottica a été rendue publique hier, mardi 29 juin 2021, en fin de journée. Le géant de l’optique va donc finaliser l’acquisition de GrandVision, le 1er juillet 2021, selon les termes du contrat conclu il y a deux ans maintenant.

Comme prévu, l’acquisition de la participation de 76,72 % de Hal dans GrandVision se fera à un prix de 28,42 euros par action, pour une somme totale estimée aux alentours de 7,2 milliards d’euros.

Alors que le tribunal arbitral a donné raison fin juin à EssilorLuxottica, le géant de l’optique avait donc les pleins pouvoirs de continuer ou non cette acquisition. La conclusion finale a été rendue rapidement. « Après avoir étudié toutes nos options, nous avons pris la décision de finaliser l’acquisition sans plus attendre. La logique stratégique de la transaction reste forte et inchangée, et après deux ans d’efforts et de travail constant, nous sommes prêts à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de l’histoire d’EssilorLuxottica, avec GrandVision », ont expliqué Francesco Milleri, directeur général d’EssilorLuxottica et Paul du Saillant, directeur général délégué d’EssilorLuxottica.

En cette période post-pandémie, marquée par un retour de la croissance, EssilorLuxottica qui comptait en 2020, 140 000 employés pour un chiffre d’affaires annuel consolidé de 14,4 milliards d’euros, va donc intégrer à son activité 37 000 salariés et plus de 7 000 magasins dans le monde.