Depuis le début de l’année, le portefeuille de marques et licences de Marcolin connaît une grande activité. Après le lancement de la première collection Max Mara en avril dernier et l’annonce de la fin du partenariat avec Dsquared2, Marcolin a donné récemment des nouvelles de deux autres de ses griffes.

Le contrat de licence avec Guess a été renouvelé pour le design, la production et la distribution au niveau mondial des collections Guess et Marciano. Ce partenariat initié en 2013, a été reconduit jusqu’en 2030. Fabrizio Curci, PDG et directeur général de Marcolin a salué « l’importance et la valeur de la collaboration avec un groupe comme Guess, l’une des marques lifestyle les plus reconnues au monde ».

Plus récemment, Marcolin et Diesel ont annoncé la fin de leur accord de licence pour les collections optiques et solaires de la marque. « Après un partenariat fructueux de 10 ans, les deux groupes ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à l’échéance du 30 juin 2021 ». Rappelons pourtant que lors de l’annonce de leur dernier contrat, la fin du partenariat avait été annoncée pour 2023.