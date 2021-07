Fendi, la maison de luxe italienne, vient de signer avec Thélios un accord de partenariat pour la création, le développement, la production et la distribution des collections de lunettes de la griffe. Un rapprochement qui semble logique quand on sait que les deux entités appartiennent au groupe LVMH.

L’objectif de cette collaboration est clair : « Renforcer l’attractivité de Fendi Eyewear et en faire l’une des marques leaders de la lunetterie de luxe. » Fendi vient ainsi rejoindre Dior, Celine, Loewe, Stella McCartney, Kenzo, Fred, Berluti et Rimowa dans le portefeuille de Thélios.

« Nous sommes fiers de commencer cette nouvelle aventure avec Thélios qui, tout comme Fendi, est profondément dévoué à l’artisanat italien, à la créativité et à l’innovation. Je suis sûr que cette collaboration ouvrira un nouveau chapitre glorieux dans la longue histoire de Fendi Eyewear », a ajouté Serge Brunschwig, PDG de Fendi.

La première collection Fendi arrivera pour la saison automne-hiver 2021 autour de lignes optique et solaire, avec la promesse de proposer des « lunettes d’exception » et une expérience client enrichie. Elle sera disponible dès juillet prochain dans les boutiques et sur le site de la griffe, ainsi qu’au sein du réseau de distribution sélective de Thélios.