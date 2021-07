Demetz, c’est bien entendu la marque de lunettes pour le sport que tous les opticiens connaissent. Mais pas seulement. Demetz a également acquis une solide réputation sur le segment enfants en solaire comme en optique pour les porteurs dès leur plus jeune âge. Focus sur 4 nouveautés optiques de la collection.

Hibou est une monture légère en bi-injection, avec des branches souples anallergiques, des embouts de branches ajustables. Elle est livrée avec une petite sangle élastique amovible et réglable. Disponible en trois couleurs, ce modèle peut accueillir une sangle en néoprène à velcro qui se clipse à la place des branches.

Les modèles Moka, Pins et Zig reprennent les mêmes caractéristiques techniques en proposant des formes allant des plus arrondies ou légèrement plus rectangulaires. Chacun est disponible dans trois combinaisons de couleurs. Dans tous les cas, ces modèles sont adaptables à la vue par l’opticien ou directement par Demetz.