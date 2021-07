Dans le portefeuille de marques de la société KnCo, Jacadi Paris décline en lunetterie le style de la marque irrémédiablement associée à la mode enfantine, qui a séduit de nombreux enfants et parents.

Chez les opticiens, la collection de lunettes Jacadi Paris cible majoritairement les garçons et les filles de 6 à 12 ans. Pour cela, elle mise notamment sur une reprise des motifs spécifiques et des codes de la marque, comme les blasons, les rayures, les ancres, le point cellier ou l’indémodable vichy sur certains modèles. Mais les liens avec les collections de prêt-à-porter vont plus loin puisque des plaques d’acétate sont développées sur mesure et en exclusivité pour reprendre les couleurs utilisées dans les lignes de vêtements. Focus sur quelques nouveautés de la collection 2021, qui reprennent les couleurs phares de la saison.