Le nouveau site de vente en ligne de Lapeyre Groupe sera mis en ligne le 6 juillet. Entièrement refondu, il promet une expérience client optimisée et centrée sur l’utilisateur.

Ce site e-commerce responsive nouvelle génération conjugue un design épuré, une navigation plus intuitive, davantage de facilité d’utilisation et une sécurité renforcée par rapport à la version précédente. Il intègre ainsi des fiches produits plus détaillées et des tutoriels pour répondre aux besoins formulés par les clients de Lapeyre, interrogés par l’entreprise en amont de la refonte.

Au total, près de 5 000 références (accessoires, matériels, outillage, consommables…) sont proposées à un public particulièrement large : opticiens, distributeurs, ophtalmologistes, orthoptistes, optométristes et particuliers. Lapeyre, qui a récemment fêté ses 50 ans, s’engage à référencer régulièrement de nouveaux produits en ligne parmi les produits disponibles sur catalogue.