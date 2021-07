Le groupe Cecop arrive sur le marché français en fusionnant avec Cercle Optique pour créer une nouvelle entité qui « va constituer un acteur incontournable du marché, grâce à une synergie de compétences et de moyens inédits ».

Le groupe Cecop a été fondé en 1996 par Jorge Rubio. Il est aujourd’hui présent dans 9 pays, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Angleterre, l’Ireland, le Brésil, la Colombie, le Mexique et les États-Unis, avec plus de 6 700 membres. De l’autre côté, Cercle Optique a été créée en 2009 par Benjamin Zeitoun et Xavier Ktorza et se revendique comme « la centrale leader sur le marché francilien avec plus de 600 comptes actifs ».

La nouvelle entité créée, qui gardera le nom de Cercle Optique ainsi que les équipes actuelles, va devenir « incontestablement le leader mondial des centrales pour opticiens indépendants ».

Pour Benjamin Zeitoun, « l’assise internationale de Cecop va clairement permettre à Cercle Optique de développer son business model et de renforcer son accompagnement envers les professionnels de l’optique. Alors que Cecop démontre sa capacité d’adaptation dans chaque pays qu’elle intègre, les opticiens de notre réseau pourront profiter pleinement de l’intelligence collective internationale. Nous allons ainsi pouvoir offrir aux opticiens indépendants le meilleur en termes de services, d’accompagnement et de conditions commerciales ».

Même enthousiasme chez Jean de Contades, directeur général de Cecop, pour qui « la mission de cette alliance est de renforcer davantage notre offre de valeur auprès des opticiens adhérents des deux groupes et de pouvoir leur fournir, quelles que soient leurs caractéristiques, et leur provenance, des services qui améliorent la performance de leurs entreprises ».