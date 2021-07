Une récente enquête menée par Brand Trends et KidzGlobal et relayée par le magazine LSA révèle le palmarès 2021 des héros favoris des 3-14 ans. Certains se déclinent en lunettes. Voici les marques à mettre particulièrement en avant dans votre espace kid.

Tous âges et sexes confondus, le top 3 des marques et licences préférées des enfants en Europe est constitué par Lego, Disney et Barbie. Ce podium est suivi de près par Marvel et Pat’Patrouille.

Chez les filles, c’est Barbie la super-star : cette marque décroche la première place avec 14 % des suffrages chez les 0-6 ans et 16 % chez les 7 – 14 ans. Chez les plus jeunes, elle est suivie par La Reine des Neiges (12 %), Peppa Pig (11,4 %) et Masha et Michka (10,8 %). Chez les plus grandes, Barbie devance Lego (13,6 %), Disney (10,3 %) et Harry Potter (8,7 %), qui creusent l’écart avec les autres marques.

Chez les garçons, Lego occupe la première place quel que soit l’âge. Chez les 0-6 ans, la célèbre marque de jeux devance Pat’Patrouille (14,2 %), très loin devant Spider-Man (7,8 %) et les autres licences. Entre 7 et 14 ans, elle est suivie par Marvel (13,3 %) et Spider-Man (9,1 %). Juste derrière, Minecraft (8,2 %) et Fortnite (7,4 %), deux marques du jeu vidéo, entrent dans le classement. Elles y doublent de peu Star Wars (7,3 %).