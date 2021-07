Chaque année, les animations sont nombreuses sur les aires d’autoroute pour égayer les pauses des automobilistes sur leur long trajet. Nikon a décidé de participer cette année en leur offrant une pause vitaminée.

Ce samedi 10 juillet, dans le cadre du Village Sécurité Routière de la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France), qui s’installera sur l’aire d’autoroute de Vironvay, Nikon s’associera à l’événement pour offrir une « pause vitaminée » aux conducteurs, bien entendu en rapport avec la vue.

Les spécialistes de la vision connaissent les chiffres de l’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue) : 20 % des conducteurs en France ont un défaut visuel non ou mal corrigé et 25 % des conducteurs qui doivent porter leurs lunettes au volant ne le font tout simplement pas.

« C’est pourquoi Nikon Verres Optiques a choisi de se joindre à la Sanef le 10 juillet et de sensibiliser les automobilistes au fait que bien conduire, c’est avant tout bien voir, mais aussi s’octroyer des pauses régulières pour soulager ses yeux et être plus alerte sur la route. Pour cela, outre les messages de sensibilisation dispensés par nos équipes, et le livret de bonnes pratiques que nous remettrons aux visiteurs, nous avons mis en place une animation originale qui va marquer les esprits et donner un avant-goût des vacances aux automobilistes ! » se réjouit Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon Verres Optiques.

Les automobilistes choisiront des fruits et légumes pour réaliser le smoothie de leur choix, mais devront monter sur un vélo et pédaler pour faire fonctionner le shaker. Un bon moyen de se dégourdir les jambes et de refaire le plein de vitamines, avant de reprendre la route.