Le cabinet Altares a publié les chiffres des défaillances d’entreprises (liquidations et redressements judiciaires, sauvegardes) pour le deuxième trimestre 2021. Quels enseignements en tirer, alors que la crise sanitaire est visiblement loin d’être terminée entraînant des inquiétudes économiques ?

Sur ces trois mois, 6 587 procédures collectives ont été ouvertes, un taux en hausse de 14,2% par rapport à la même période en 2020. Un chiffre qui peut sembler important mais qui reste pourtant deux fois inférieur au niveau d’avant la pandémie. Plus précisément, le secteur du bâtiment et les régions Paca et Ile-de-France ont été les plus touchés pendant cette période.

« Comme attendu, les mois d’avril et mai 2021 se sont logiquement inscrits en très forte hausse (respectivement +54 % et +35 %) par rapport aux mêmes mois de 2020. Période alors marquée par le premier confinement et le déclenchement du « quoi qu’il en coûte » gouvernemental. Juin est quant à lui à la baisse (-17 %) et les audiences sont encore loin d’avoir retrouvé leur rythme d’avant Covid. Mais des signaux sérieux de fragilisation émergent. Le taux des liquidations judiciaires directes (3 sur 4) reste très élevé. Les TPE (+18 %) représentent près de 90 % des défaillances. En Ile de France, où le nombre de procédures s’envole de 37 %, le taux de liquidations directes dépasse 80 %. Enfin, le secteur de la construction, paralysé pendant plusieurs mois en 2020, concentre plus du quart des jugements (+44 %) », détaille Thierry Millon, directeur des études Altares

En ce qui concerne les magasins d’optique, les chiffres sont plus que positifs, avec une baisse importante des défaillances d’entreprises. Alors qu’au premier trimestre, on comptabilisait 19 défaillances, elles ne sont plus que 9 en T2 (6 liquidations et 3 redressements judiciaires). Un chiffre historiquement bas, jamais atteint sur l’ensemble des trimestres de ces 4 dernières années. A titre d’exemple, sur les mêmes périodes, on a enregistré 34 défaillances en T2 2017, 43 en T2 2018, 24 en T2 2019 et 12 en T2 2020.