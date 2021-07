Pour toujours plus de qualité de services, Demetz a décidé de déménager son site logistique.

A partir du 19 juillet 2021, la nouvelle adresse sera donc :

Opal/Demetz Logistique

145 allée des Chênes

69760 Limonest

Les opticiens partenaires de la marque doivent prendre en compte cette nouvelle adresse pour les retours produits. (Pour tous les autres échanges, l’adresse du siège social ne change pas).

Durant cette période de déménagement, Demetz prévient que les « délais de traitement risquent d’être un peu plus longs entre le 15 et le 31 juillet » tout en s’excusant par avance de la possible gêne occasionnée.