Le géant de l’optique crée en France une plateforme dédiée au développement de produits « wearables », pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et saisir le potentiel de ce segment.

Situé au sein du site de Dijon, le nouveau centre d’innovation vise à étendre les capacités d’EssilorLuxottica sur les technologies électrochromiques (changement de la teinte d’un verre de lunettes commandé électroniquement) et les lunettes intelligentes. Il coordonnera les sites dédiés à la R&D sur ces technologies (notamment à Toulouse et à Créteil) et collaborera avec les équipes de recherche basées à Agordo (Italie). Cette structure rassemblera plus de 50 experts et permettra au groupe de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à la production. Des investissements importants sont prévus (recrutements de collaborateurs, agrandissement du site, création d’une salle blanche…). « Les installations devraient être opérationnelles au plus tard fin 2021 et le lancement des premiers produits devrait avoir lieu dans un avenir proche », explique l’entreprise.

Ces lunettes d’un nouveau genre combineront des verres actifs et des montures sophistiquées intégrant des composants électroniques, des capteurs et des logiciels, tout en assurant une fonction optique optimale. Le fabricant s’appuiera sur les expertises complémentaires d’Essilor et de Luxottica, en se concentrant sur les technologies électrochromiques et de lunettes intelligentes. Il a établi des partenariats avec des organismes publics (notamment le CNRS et l’Université de Huddersfield, au Royaume-Uni) et des acteurs privés (un contrat avec Facebook a été signé en 2020 pour le développement de Ray-Ban intelligentes).

« Après une décennie de recherche et de développement sur les lunettes intelligentes, nous accélérons nos investissements et renforçons notre capacité à intégrer des technologies digitales dans les lunettes, au service de la bonne vision. Chez EssilorLuxottica, nous sommes convaincus que l’inclusion de fonctions optiques avancées dans les lunettes sera cruciale pour progresser dans notre mission d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie. Nous sommes impatients de présenter nos premières innovations dans le segment des produits ‘actifs’ en tant qu’EssilorLuxottica, dans les prochains mois », ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, directeur général et directeur général délégué d’EssilorLuxottica.