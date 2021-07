Jusqu’ici présente dans notre secteur chez De Rigo, la griffe Carolina Herrera change de partenaire et intègre le portefeuille de marques de Safilo.

Le lunetier italien et Carolina Herrera viennent en effet d’annoncer la signature d’un contrat de licence pour le design, la production et la distribution des collections de lunettes de la marque. Ce partenariat qui débutera officiellement en janvier 2022 est prévu pour une durée de 5 ans.

Pour Safilo, qui travaille actuellement à remodeler son portefeuille, cette nouvelle arrivée permettra de « renforcer notre proposition féminine et représente une étape cruciale pour contrebalancer efficacement les départs récents », explique Angelo Trocchia, PDG du groupe Safilo. « Cette nouvelle entrée de marque est cohérente avec notre stratégie commerciale et les initiatives prises ces dernières années pour consolider et développer davantage notre position d’acteur de premier plan dans le marché de la lunetterie. »

Emilie Rubinfeld, présidente de Carolina Herrera Ltd, a insisté quant à elle sur les valeurs communes partagées par les deux sociétés : « Ensemble, nous nous engageons à créer une collection de lunettes, qui sera une extension du langage mode défini par notre directeur de création Wes Gordon, tout en renforçant les codes distinctifs de la Maison. »